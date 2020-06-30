Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону от коронавируса вылечились свыше шести тысяч человек

На Дону от коронавируса вылечились свыше шести тысяч человек
Общее число вылечившихся от COVID-19 на Дону составляет более шести тысяч человек. Новость опубликовали на официальном сайте правительства донского региона.

По состоянию на 1 июля всего в регионе от коронавируса вылечились 6 103 пациента. За последние 24 часа одолели заболевание 353 дончанина.

Отметим, что чаще всего COVID-19 протекает в легкой форме, с признаками ОРВИ или и вовсе без каких-то серьезных проявлений. Но пожилые пациенты и люди с хроническими заболеваниями вынуждены серьезно бороться с заболеванием. Осложнения для них могут стать причиной летального исхода.

Сейчас в областных больницах продолжают лечение 600 пациентов. Среди них - 32 тяжелобольных, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Теги: коронавирус в Ростовской области

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.