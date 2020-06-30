На Дону от коронавируса вылечились свыше шести тысяч человек

Общее число вылечившихся от COVID-19 на Дону составляет более шести тысяч человек. Новость опубликовали на официальном сайте правительства донского региона.По состоянию на 1 июля всего в регионе от коронавируса вылечились 6 103 пациента. За последние 24 часа одолели заболевание 353 дончанина.Отметим, что чаще всего COVID-19 протекает в легкой форме, с признаками ОРВИ или и вовсе без каких-то серьезных проявлений. Но пожилые пациенты и люди с хроническими заболеваниями вынуждены серьезно бороться с заболеванием. Осложнения для них могут стать причиной летального исхода.Сейчас в областных больницах продолжают лечение 600 пациентов. Среди них - 32 тяжелобольных, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.