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На Дону объявили штормовое предупреждение из-за налипания мокрого снега на проводах

На Дону объявили штормовое предупреждение из-за налипания мокрого снега на проводах
На Дону объявили штормовое предупреждение из-за налипания мокрого снега на проводах и деревьях. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, осадки пройдут 7 января.

Со ссылкой на Ростовский гидрометцентр в пресс-службе сообщили, что мокрый снег начнется около 10 часов. Осадки сохранятся в течение всего дня. В связи с налипанием мокрого снега на проводах жителей просят следить за линиями электропередачи.

– Обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередачи, а при обнаружении обрывов обращайтесь в экстренные службы, – прокомментировали в пресс-службе.

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