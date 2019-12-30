На Дону объявили штормовое предупреждение из-за налипания мокрого снега на проводах



На Дону объявили штормовое предупреждение из-за налипания мокрого снега на проводах и деревьях. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, осадки пройдут 7 января.



Со ссылкой на Ростовский гидрометцентр в пресс-службе сообщили, что мокрый снег начнется около 10 часов. Осадки сохранятся в течение всего дня. В связи с налипанием мокрого снега на проводах жителей просят следить за линиями электропередачи.



– Обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередачи, а при обнаружении обрывов обращайтесь в экстренные службы, – прокомментировали в пресс-службе.

