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На Дону большую часть новых заболевших коронавирусом составили люди до 65 лет

На Дону большую часть новых заболевших коронавирусом составили люди до 65 лет
В Ростовской области лидерами по количеству заболеваний коронавирусом остаются люди до 65 лет. Об этом 27 октября сообщило региональное правительство.

За прошедшие сутки врачи зафиксировали 311 случаев заражения COVID-19. Среди них большинство составили люди от 46 до 65 лет - 125 человек. На втором месте по числу заболевших оказались пенсионеры в возрасте от 66 до 79 лет - 84 человека. Специалисты также выявили 76 больных коронавирусом среди граждан от 18 до 45 лет. Меньше всего опасная инфекция коснулась детей (14 несовершеннолетних) и дончан старше 80 лет (12 человек).

Кроме того, за последние 24 часа от COVID-19 скончались 16 человек: девять женщин в возрасте от 60 до 86 лет и семь мужчин от 58 до 82 лет. Всего жертвами коронавируса стали 772 человека.

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