На Дону на майских праздниках усилят патрулирование дачных и садоводческих участков
В Ростовской области во время майских праздников усилят патрулирование дачных и садоводческих участков. Речь об этом шла во время заседания регионального оперативного штаба 28 апреля.
Чтобы не допустить массовых выездов на природу, на Дону организуют передвижные посты. Для контроля ситуации будут привлечены сотрудники полиции, Росгвардии, ЧОПов и представители казачьих дружин. Организовать патрулирование в районе дачных кооперативов предлагается не только днём, но и ночью.
- Для объективного отслеживания этой ситуации, фиксирования концентрации дачников и садоводов на участках, необходимо достоверно оценить места расположения этих дачных кооперативов, прогноз их заполнения собственниками, - отметил заместитель губернатора Михаил Корнеев. – Расчёт сил и средств нужно проводить уже сейчас.
Замгубернатора призвал глав муниципалитетов оперативно отслеживать поток транспорта на дачи.
- Необходимо пресекать массовый сбор граждан для празднования Первомая, не допускать концентрация групп людей у водоемов и рек, - добавил Корнеев.
Отметим, что послабления режима самоизоляции накануне майских праздников, в частности разрешения выездов на дачи, не произошло. В тоже время была разрешена работа торговых точек по продаже семян и саженцев, садового инвентаря.