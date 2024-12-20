Владельцев экологичных авто освободят от транспортного налога в Ростовской области

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В Ростовской области от транспортного налога могут освободить владельцев экологичных автомобилей. Соответствующее предложение внес в областной закон о региональных налогах врио губернатора Юрий Слюсарь.Согласно разработанному проекту, предлагается полностью освободить от уплаты транспортного налога собственников автомобилей, работающих на газомоторном топливе. Льгота будет действовать до 2030 года включительно.Кроме того, на 2025 год может быть рассмотрен вопрос о полном освобождении от уплаты налога владельцев электромобилей, а для владельцев гибридных автомобилей предлагается предоставить 50% льготу.Ранее от транспортного налога были освобождены участники СВО и члены их семей. В новом проекте эта льгота осталась без изменений.Также предусмотрены льготы для органов исполнительной власти и местного самоуправления Ростовской области. Они могут быть освобождены от уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, а также сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.