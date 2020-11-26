На Дону коронавирусом заразились еще 320 человек

В Ростовской области COVID-19 подхватили 320 человек. Актуальные данные сообщает региональное правительство.По состоянию на 28 ноября общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 39 343 человек. Всего в регионе - 6 132 зараженных пациентов. Отметим, по количеству ежедневно зараженных людей Ростовская область занимает шестое место, уступая Москве, Московской области, Санкт-Петербургу, а также Нижегородской и Свердловской области.По числу смертей от нового вируса ситуация более серьезная. От COVID-19 скончались 1 296 человек. Так, за минувшие сутки от нового вируса умерли еще 23 гражданина.