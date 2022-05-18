На Дону коэффициент распространения COVID-19 снова снизился

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области резко продолжает снижаться коэффициент распространения коронавируса. По данным на 20 мая, он равен 1,03. Это значит, что ежедневно каждый инфицированный может заразить как минимум одного здорового человека. Пару дней назад он был почти в два раза больше - 1,8. Затем упал до 1,36, а теперь и вовсе приблизился к единице.Показатель заболеваемости вырос до 8 927 на 100 тысяч населения. Он напрямую зависит от общего числа зараженных. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 174 человек, а количество случаев инфицирования с начала пандемии достигло 375 118.Большинство заболевших уже выздоровели. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов с COVID-19. По информации регионального правительства, 10 915 человек не смогли побороть коронавирус. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубила инфекция.