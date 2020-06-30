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В Ростовской области снова вырос коэффициент распространения коронавируса

В Ростовской области снова вырос коэффициент распространения коронавируса
В донском регионе за сутки вырос коэффициент распространения коронавируса. Данные по состоянию на 3 июля опубликованы на портале правительства Ростовской области.

Показатель составляет 0,83. Днём ранее он был 0,8, до этого — 0,796. Пока рост коэффициента не вызывает опасений, так как он является незначительным и не превышает единицу. Цифра показывает, что каждый заболевший COVID-19 заражает менее одного человека. Это один из главных параметров, согласно которым принимают решение о снятии ограничений.

На Дону показатель заражённых на 100 тысяч населения — 235. За весь период пандемии в регионе официально зарегистрировано 9 888 случаев заболевания. От новой инфекции умерли 134 человека.

Теги: коронавирус в Ростове

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