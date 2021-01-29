На Дону коэффициент распространения COVID-19 остается ниже единицы
Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области держится ниже единицы. Последние несколько дней, с 30 января по 1 февраля он остается неизменным - 0,97. Показатель заболеваемости увеличился на девять единиц и стал равен 1 525 на 100 тысяч жителей.
Растет и количество инфицированных. За прошедшие 24 часа в регионе выявили 372 случая заражения COVID-19. Большинство из них - жители Ростова-на-Дону в возрасте от 46 до 65 лет. Всего за период пандемии вирус подхватили 64 067 человек, из которых 2 655 скончались от болезни. За минувшие сутки не стало 15 пациентов ковидных госпиталей. Это шесть женщин в возрасте от 58 до 83 лет и девять мужчин от 58 до 84 лет. По информации правительства области, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.
С 1 февраля предприятиям общепита разрешили работать до полуночи. С этого же дня в регионе открыли музейные и театральные кассы. Деятельность осуществляется с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.