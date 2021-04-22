В Ростовской области разыскивают 31-летнего мужчину. 24 апреля Роман Мамонов ушел из дома в поселке Шолоховском Белокалитвинского района и перестал выходить на связь с близкими. Сожительница мужчины обратилась в полицию с заявлением о его пропаже.На вид разыскиваемому - 30 лет, рост - 170-172 сантиметра, волосы темно-русые, глаза голубые. Среди особых примет: шрам на голове, татуировка в виде ангела на левом предплечье, на ноге - цветное тату с гномом.В день исчезновения на мужчине были серая спортивная кофта, спортивные штаны такого же цвета, черная куртка с оранжевыми резинками и кроссовки.Если вам что-либо известно о местонахождении Романа, то позвоните по телефонам: 8-951-538-08-20, 02 или 112.