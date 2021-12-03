Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Из-за мокрого снега в Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Из-за мокрого снега в Ростовской области объявили штормовое предупреждение
В Ростовской области из-за мокрого снега объявили штормовое предупреждение. Возможны налипания на проводах и деревьях.

По информации донского ГУ МЧС, осадки выпадут 5 декабря. В северной части региона (Верхнедонской, Шолоховский районы) снегопад ожидается в течение всего дня. Жителям области стоит быть внимательными и осторожными. Не ходить под линиями электропередачи и обращать внимание на их целостность. В случае обрыва необходимо сообщить об этом по номеру: 112.

Тем временем в Ростове-на-Дону второй день идет дождь. В ближайшие сутки столбики термометров не опустятся ниже нуля, поэтому снега, скорее всего, не будет.
Фото: Тульская пресса.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.