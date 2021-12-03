Из-за мокрого снега в Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Фото: Тульская пресса.

В Ростовской области из-за мокрого снега объявили штормовое предупреждение. Возможны налипания на проводах и деревьях.По информации донского ГУ МЧС, осадки выпадут 5 декабря. В северной части региона (Верхнедонской, Шолоховский районы) снегопад ожидается в течение всего дня. Жителям области стоит быть внимательными и осторожными. Не ходить под линиями электропередачи и обращать внимание на их целостность. В случае обрыва необходимо сообщить об этом по номеру: 112.Тем временем в Ростове-на-Дону второй день идет дождь. В ближайшие сутки столбики термометров не опустятся ниже нуля, поэтому снега, скорее всего, не будет.