Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону ищут 74-летнего пенсионера, пропавшего по пути из ДНР

На Дону ищут 74-летнего пенсионера, пропавшего по пути из ДНР
В Ростовской области разыскивают 74-летнего мужчину, пропавшего по пути из ДНР. О местонахождении Николая Зирки нет информации с 27 апреля.

Мужчина родом из села Крымки Краматорского района. Вот уже больше трех недель пожилой донбассовец не выходит на связь с родственниками. Отчаявшись, родные объявили его в розыск в надежде на то, что он смог выехать в Ростовскую область и может находиться в пункте временного размещения.

Пропавший мужчина среднего телосложения, ему на вид - около 75 лет, его рост – 175-177 сантиметров, волосы седые короткие, глаза голубые. Во что был одет, неизвестно.

Если вы что-нибудь знаете о его местонахождении, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.