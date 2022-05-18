На Дону ищут 74-летнего пенсионера, пропавшего по пути из ДНР

Фото: Лиза Алерт.

В Ростовской области разыскивают 74-летнего мужчину, пропавшего по пути из ДНР. О местонахождении Николая Зирки нет информации с 27 апреля.Мужчина родом из села Крымки Краматорского района. Вот уже больше трех недель пожилой донбассовец не выходит на связь с родственниками. Отчаявшись, родные объявили его в розыск в надежде на то, что он смог выехать в Ростовскую область и может находиться в пункте временного размещения.Пропавший мужчина среднего телосложения, ему на вид - около 75 лет, его рост – 175-177 сантиметров, волосы седые короткие, глаза голубые. Во что был одет, неизвестно.Если вы что-нибудь знаете о его местонахождении, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.