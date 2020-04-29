Половина случаев заболеваний COVID-19 в Ростовской области протекает бессимптомно
В Ростовской области у половины заражённых коронавирусом болезнь протекает без симптомов. Соответствующие данные приводятся в документе Роспотребнадзора по донскому региону.
Главный санитарный врач Ростовской области сообщает, что ежедневный прирост новых заболевших составляет от 9 до 20 процентов. Также в новом постановлении сообщается, что 50 процентов всех инфицированных переносят болезнь бессимптомно. Заражение выявляют только благодаря проведённым обследованиям и тестам на коронавирус.
Напомним, в этом же постановлении сообщается о том, что в области продлили запрет на посещение церквей. Двери религиозных заведений остаются закрытыми до 12 мая. По данным на утро 1 мая, в регионе зафиксировано 1 026 случаев заболевания COVID-19. От инфекции скончались девять человек.