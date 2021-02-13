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В Ростовской области без вести пропал 67-летний мужчина

В Ростовской области без вести пропал 67-летний мужчина
В Ростовской области разыскивают 67-летнего мужчину. Александр Деменков не выходит на связь третий месяц.

Житель поселка Орловского ушел из дома 27 ноября 2020 года. Мужчина мог направиться в Пролетарский район. Родные забили тревогу и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.

У пропавшего худощавое телосложение, волосы с проседью. Рост Александра составляет порядка 172-175 сантиметров. Последний раз его видели в темно-серой куртке с капюшоном с красной надписью «Supreme», черной вязаной шапке и такого же цвета спортивных штанах.

Если вам известно что-либо о местонахождении Александра Деменкова, сообщите по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.

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