В Ростовской области без вести пропал 67-летний мужчина

В Ростовской области разыскивают 67-летнего мужчину. Александр Деменков не выходит на связь третий месяц.Житель поселка Орловского ушел из дома 27 ноября 2020 года. Мужчина мог направиться в Пролетарский район. Родные забили тревогу и написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.У пропавшего худощавое телосложение, волосы с проседью. Рост Александра составляет порядка 172-175 сантиметров. Последний раз его видели в темно-серой куртке с капюшоном с красной надписью «Supreme», черной вязаной шапке и такого же цвета спортивных штанах.Если вам известно что-либо о местонахождении Александра Деменкова, сообщите по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.