На диагностику дорог Ростовской области потратят 35 миллионов рублей

В Ростовской области планируют провести масштабную диагностику дорог. Донское министерство транспорта ищет подрядчика через портал госзакупок. На работы выделяют из бюджета региона 35 миллионов рублей.Специалисты будут оценивать состояние дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Всего в списке значится 360 трасс, а также 142 участка дорог. Исполнитель должен оценить качество дорожного покрытия, выявить все дефекты и занести их в специальные бланки. Каждый диагностируемый участок получит оценку по пятибалльной шкале. Работы нужно завершить до 30 ноября 2020 года, есть возможность досрочно сдать документацию.Заявки на участие в тендере можно отправить до 13 апреля. Подрядчика определят на следующий день.