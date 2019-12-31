На дорожные знаки и разметку трасс в Ростовской области выделили 300 млн рублей



Порядка 300 миллионов рублей потратят в Ростовской области на разметку дорог и устройство дорожных знаков. Подрядчика ищут через сайт госзакупок. Заказчиком выступает министерство транспорта региона. Средства берут из регионального бюджета.



Работники будут вручную наносить краску на проезжую часть. Для нанесения разметки следует использовать термопластик. Также исполнитель должен установить дорожные знаки там, где их нет. Работы нужно закончить до 31 декабря 2020 года.