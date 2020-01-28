На чемпионате Ростовской области по танцам победила 81-летняя пенсионерка



Пенсионерка выиграла на чемпионате и в первенстве Ростовской области по современным танцевальным и спортивным направлениям. 81-летняя Карина Диденко получила золотую медаль в категории «Грандсеньоры».



Соревнования прошли в Ростове-на-Дону 26 января. На чемпионате Карина Петровна выступала в номинации Oriental Dance. Женщина исполняет восточные танцы, занимается под руководством тренера Елены Искандеровой. Помимо кубка, пенсионерка удостоилась приза зрительских симпатий.



Карина Диденко занимается танцами практически всю жизнь. Несмотря на свой возраст, она продолжает блистать на сцене и покорять новые вершины.



- Я люблю «работу телом». В этом проявляется моё стремление к женственности и совершенству. Когда я долго не танцую, у меня буквально начинается зудёж в крови. Ну и, конечно, как любая женщина, я люблю слушать комплименты, - шутит пенсионерка.



Карина Петровна добавила, что все подопечные Елены Искандеровой заняли призовые места на чемпионате.



- Я благодарна тренеру за то, что она не выделяет меня среди молодых танцовщиц. Если надо подтянуть бедро или выпрямить спину, она всегда мне об этом скажет.



Недавно Диденко получила золото на всероссийских соревнованиях по танцам.

