На всероссийском турнире по танцам 81-летняя ростовчанка получила золото



Пенсионерка из Ростова-на-Дону получила кубок на всероссийском рейтинговом турнире по современным танцам. Члены жюри вручили 81-летней Карине Диденко диплом первой степени.



Женщина исполняет восточные танцы, сейчас она тренируется под руководством Елены Искандеровой. На турнире «Звёздный путь» Карина Петровна выступала в номинации Oriental Dance, категория — «Грандсеньоры».



- Организаторы приняли решение, что участницы серебряного возраста должны выступать в платьях, которые закрывали бы живот. Раньше я танцевала в раздельных нарядах — топике и юбке. Купила велюр и кое-какие украшения, сшила цельное длинное платье, - поделилась победительница.



Конкурс проходил в середине ноября и длился целый день. Карина Диденко исполнила сольный танец, который подготовила вместе с тренером. В своей категории женщина стала лучшей и получила золотую медаль. Кроме того, члены жюри сошлись на том, что пенсионерка достойна кубка, который обычно вручают только танцевальным коллективам. Третьей наградой стал приз зрительских симпатий.



Карина Петровна практически всю жизнь занимается танцами. В какой-то период жизни они отошли на второй план — были семья, работа, переезды. Затем в 69 лет женщина снова вернулась к любимому занятию. С тех пор она получила порядка 14 золотых медалей и множество других наград на танцевальных конкурсах.