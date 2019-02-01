На большом участке трассы М-4 «Дон» введено ограничение движения из-за тумана



Фото: Primamedia.ru

Утром 5 февраля в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» введено ограничение движения пассажирского транспорта.



По информации донского управления ГИБДД, видимость на автодороге составляет 20 метров. На неизвестный срок для общественного транспорта закрыт участок со 1 038-го по 777-й километр трассы М-4 «Дон». Это ориентировочно отрезок дороги от Новочеркасска до границы Воронежа.



При этом для личного транспорта ограничения не вводятся.

- Сотрудники ГИБДД предупреждают водителей, что при неблагоприятных метеорологических условиях необходимо выбирать скорость,

обеспечивающую постоянный контроль над дорогой, увеличить дистанцию до движущегося впереди автомобиля и быть предельно внимательными, - добавили в Госавтоинспекции.



О возобновлении движения на закрытом участке трассы будет сообщено дополнительно.