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На большом участке трассы М-4 «Дон» введено ограничение движения из-за тумана

На большом участке трассы М-4 «Дон» введено ограничение движения из-за тумана
Фото: Primamedia.ru
Утром 5 февраля в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» введено ограничение движения пассажирского транспорта.

По информации донского управления ГИБДД, видимость на автодороге составляет 20 метров. На неизвестный срок для общественного транспорта закрыт участок со 1 038-го по 777-й километр трассы М-4 «Дон». Это ориентировочно отрезок дороги от Новочеркасска до границы Воронежа.

При этом для личного транспорта ограничения не вводятся.
- Сотрудники ГИБДД предупреждают водителей, что при неблагоприятных метеорологических условиях необходимо выбирать скорость,
обеспечивающую постоянный контроль над дорогой, увеличить дистанцию до движущегося впереди автомобиля и быть предельно внимательными, - добавили в Госавтоинспекции.

О возобновлении движения на закрытом участке трассы будет сообщено дополнительно.

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