На Большой Садовой в Ростове хотят сделать наземный переход в районе парка Горького



Фото: privet-rostov.ru

Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова предлагает организовать дополнительный пешеходный переход на Большой Садовой.



Нанести разметку и установить светофор предлагается на пересечении Садовой и переулка Соборного. Отмечается, что светофор будет работать в режиме «зелёная волна».

- Это позволит пешеходной зоне Пушкинская - парк Горького - Соборный - набережная стать непрерывной, и в то же время появление лишнего светофора не создаст неудобств для водителей, - добавили в ведомстве.



За идею предлагают проголосовать жителям города. Если ростовчане поддержат инициативу, она будет реализована ко Дню города.



Предложение размещено на сайте городской администрации в разделе «Активный ростовчанин». Для его воплощения в жизнь необходимо 500 голосов «за».





