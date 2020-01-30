На Большой Садовой в Ростове хотят сделать наземный переход в районе парка Горького
Фото: privet-rostov.ru
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова предлагает организовать дополнительный пешеходный переход на Большой Садовой.
Нанести разметку и установить светофор предлагается на пересечении Садовой и переулка Соборного. Отмечается, что светофор будет работать в режиме «зелёная волна».
- Это позволит пешеходной зоне Пушкинская - парк Горького - Соборный - набережная стать непрерывной, и в то же время появление лишнего светофора не создаст неудобств для водителей, - добавили в ведомстве.
За идею предлагают проголосовать жителям города. Если ростовчане поддержат инициативу, она будет реализована ко Дню города.
Предложение размещено на сайте городской администрации в разделе «Активный ростовчанин». Для его воплощения в жизнь необходимо 500 голосов «за».