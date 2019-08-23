Ростовчанин просит нанести «зебру» на пересечении Большой Садовой и Кировского



Житель Ростова предлагает сделать пешеходный переход на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Кировского. Соответствующую петицию Алексей Бондарь опубликовал на городском портале в интернете.



Мужчина пишет, что местные жители переходят дорогу в неположенном месте, из-за чего на указанном участке постоянно происходят аварии. Несмотря на то, что на тротуаре стоят запрещающие знаки и ограждение, пешеходы упорно перебегают улицу прямо перед автомобилями. В связи с этим Алексей просит нанести здесь на дорожное покрытие «зебру».



Также мужчина просит поставить на проспекте Шолохова кнопочные светофоры.