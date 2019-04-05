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В Ростове для строительства школы в Левенцовке не нашёлся подрядчик

В Ростове для строительства школы в Левенцовке не нашёлся подрядчик
Фото: Dg-yug.ru

В начале апреля завершился аукцион на поиск подрядчика для строительства школы в микрорайоне Левенцовском.

Конкурс на сайте госзакупок разместило Управление капитального строительства. Победитель аукциона должен был построить в жилом комплексе образовательное учреждение на 1100 учеников. На строительство из бюджета города выделили 506 741 140 рублей.

Заявки на участие в аукционе принимались до 1 апреля. Однако желающих поучаствовать в торгах не нашлось. Аукцион признан несостоявшимся.

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