В Ростове для строительства школы в Левенцовке не нашёлся подрядчик



Фото: Dg-yug.ru



В начале апреля завершился аукцион на поиск подрядчика для строительства школы в микрорайоне Левенцовском.



Конкурс на сайте госзакупок разместило Управление капитального строительства. Победитель аукциона должен был построить в жилом комплексе образовательное учреждение на 1100 учеников. На строительство из бюджета города выделили 506 741 140 рублей.



Заявки на участие в аукционе принимались до 1 апреля. Однако желающих поучаствовать в торгах не нашлось. Аукцион признан несостоявшимся.