В Ростовской области ограничили движение на трассе из-за дорожных работ

На трассе в Ростовской области ограничили движение транспорта из-за дорожных работ. Об этом рассказали в региональной госавтоинспекции.Еще днем 8 января в районе аэропорта Платов на М-4 «Дон» образовалась пробка. Через пару минут затор растянулся на 10 километров.Как пояснили в региональной госавтоинспекции, на участке специалисты убирают краевые бетонные блоки и устанавливают ограждения.Временно водителям придется ехать в объезд через Новочеркасск и Шахты.