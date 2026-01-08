Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области ограничили движение на трассе из-за дорожных работ

В Ростовской области ограничили движение на трассе из-за дорожных работ
На трассе в Ростовской области ограничили движение транспорта из-за дорожных работ. Об этом рассказали в региональной госавтоинспекции.

Еще днем 8 января в районе аэропорта Платов на М-4 «Дон» образовалась пробка. Через пару минут затор растянулся на 10 километров.
Как пояснили в региональной госавтоинспекции, на участке специалисты убирают краевые бетонные блоки и устанавливают ограждения.

Временно водителям придется ехать в объезд через Новочеркасск и Шахты.
Фото: карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.