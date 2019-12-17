Житель Ростова устроил дебош в городской больнице



В городской больнице № 7 мужчина устроил дебош. Инцидент произошёл 18 декабря на улице Профсоюзной.



Неизвестный ворвался в поликлинику и стал вести себя неадекватно. Мужчина кричал и оскорблял персонал. Сотрудники вызвали полицию. Прибывшие правоохранители задержали дебошира и доставили в отдел.

- В отношении задержанного составлен административный протокол за мелкое хулиганство, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Что стало причиной такого поведения мужчины, неизвестно. Предположительно, он был пьян.