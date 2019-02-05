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Мужчина пытался ввезти в Ростов из Грузии 43 тысячи долларов

Мужчина пытался ввезти в Ростов из Грузии 43 тысячи долларов
В ростовском аэропорту Платов у одного из пассажиров обнаружили 43 100 долларов США. Такую информацию сообщили 7 февраля в пресс-службе Ростовской таможни.

Из Тбилиси в Ростов прибыл самолёт. Во время проверки у одного из пассажиров нашли сумку с «баксами». По закону любой пассажир международного рейса должен подавать декларацию о перевозе денежных средств, если их сумма превышает десять тысяч долларов США.

Мужчина сказал, что о таких правилах не знал и не имел никакого злого умысла, перевозя с собой деньги.

- В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наличных денежных средства, - добавили в ведомстве.

Теперь ему грозит штраф или заключение сроком до двух лет.

Мужчина пытался ввезти в Ростов из Грузии 43 тысячи долларов

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