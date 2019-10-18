В аэропорту Платов трёх пьяных пассажиров не допустили к полёту



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В ростовском аэропорту Платов за сутки в вылете было отказано трём пассажирам. Во всех случаях причиной стали признаки алкогольного опьянения.



20 октября, в воскресенье, не смог улететь пассажир рейса Платов – Симферополь. 46-летний житель ближнего зарубежья имел признаки алкогольного опьянения. Сотрудники аэропорта передали мужчину полицейским.



В этот же день не смогли улететь домой 51-летний и 48-летний жители Москвы. Пассажиров сняли с рейса Ростов-на-Дону – Домодедово. Они также имели признаки опьянения и были доставлены в дежурную часть.

- В отношении данных граждан полицейские составили административные протоколы по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.



Любителям выпить перед полётом грозят штраф в размере от 500 до 1 500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.