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В аэропорту Платов трёх пьяных пассажиров не допустили к полёту

В аэропорту Платов трёх пьяных пассажиров не допустили к полёту
Фото: sibdepo.ru
В ростовском аэропорту Платов за сутки в вылете было отказано трём пассажирам. Во всех случаях причиной стали признаки алкогольного опьянения.

20 октября, в воскресенье, не смог улететь пассажир рейса Платов – Симферополь. 46-летний житель ближнего зарубежья имел признаки алкогольного опьянения. Сотрудники аэропорта передали мужчину полицейским.

В этот же день не смогли улететь домой 51-летний и 48-летний жители Москвы. Пассажиров сняли с рейса Ростов-на-Дону – Домодедово. Они также имели признаки опьянения и были доставлены в дежурную часть.
- В отношении данных граждан полицейские составили административные протоколы по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Любителям выпить перед полётом грозят штраф в размере от 500 до 1 500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

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