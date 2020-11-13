Муж ростовчанки Виктории Лопыревой знакомит подписчиков с красотами Республики Коми

Игорь Булатов недавно стал первым замом председателя правительства Коми. Новоиспеченный чиновник завел страницу в «Инстаграме» и начал знакомить своих подписчиков с красотами Коми, выкладывая видео, фотографии и справочную информацию о столбах выветривания Маньпупунёр, нацпарке «Югыд ва». Старую страницу, на которой были посты с собаками, муж Лопыревой больше не ведет.Особый интерес к Республике проявляет и супруга Булатова - Виктория. Не исключено, что модель вместе с сыном переберутся в Коми, чтобы быть поближе к главе семейства.Напомним, имя Игоря Булатова стало известно благодаря скандалу, связанному с дочерью владельца группы компаний «Ташир», где бизнесмен занимал должность вице-президента. Лопырева носила под сердцем ребенка от предпринимателя, когда тот еще состоял в браке с Татевик Карапетян. Отношения ростовчанки и Булатова держались в тайне, пока на одном из пляжей их случайно не сняли папарацци.Предложение руки и сердца модели Игорь Булатов сделал, когда Виктория была еще беременна, однако официально узаконить отношения они не смогли - Тата Карапетян на развод не соглашалась. В феврале 2019 года Виктория родила мальчика, которого назвали Марком-Лионелем. Почти спустя год паре удалось узаконить отношения.