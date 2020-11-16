Москвич на фуре застрял на заснеженной трассе в Ростовской области

Житель Москвы застрял на заснеженной трассе Ростов - Ставрополь. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.Днем 17 ноября на донской регион обрушилась непогода. Сильный снегопад замел трассы и дороги региона, заставив автомобилистов изрядно понервничать на дорогах. В тот день сотрудники ДПС помогли вытащить не один десяток машин из снежных заносов.Так, на трассе Ростов - Ставрополь патрульные ДПС увидели стоящего на проезжей части мужчину, который с помощью фонарика на мобильном телефоне подавал сигналы о помощи проезжающим мимо машинам. Полицейские решили остановиться и спросить, что у него произошло.Оказалось, что мужчина - житель Москвы. Он ехал из Ставрополя на фуре в Москву. Его путь проходил через Ростовскую область. Когда на трассе его застала непогода, он решил переночевать на специальной площадке, но у него сел аккумулятор. Как он ни пытался, у него не получалось починить неисправность. Тогда правоохранители остановили проезжающий мимо грузовой автомобиль и с помощью троса завели большегруз попавшего в беду водителя. После этого мужчина отправился в путь.Из-за обрушившейся на донской регион непогоды не один десяток машин оказался в подобной ситуации. Чаще всего причиной ЧП становятся нарушения ПДД. Нужно помнить, что в условиях непогоды автомобилистам нужно быть внимательнее на дорогах: увеличить дистанцию и боковой интервал, выбирать скорость, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.