На трассе в Ростовской области припаркованная легковушка съехала в кювет



В Ростовской области сотрудники ГИБДД помогли водителю, чей автомобиль съехал в кювет. ЧП произошло вечером 5 февраля на трассе Ростов – Ставрополь.



Инспекторы заметили «Ладу Приору», съехавшую с дороги на 90-м километре, во время патрулирования трассы. Как рассказал 26-летний водитель, житель Ставропольского края, во время поездки он заподозрил неполадки в автомобиле. Молодой человек остановился и припарковал машину на обочине. Но на скользкой дороге «Лада» съехала в кювет.

- Полицейские помогли мужчине вытащить авто с помощью троса, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - В результате ЧП молодой человек не пострадал.



После, убедившись в исправности автомобиля, житель Ставрополья продолжил путь.



