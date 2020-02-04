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На трассе в Ростовской области припаркованная легковушка съехала в кювет

На трассе в Ростовской области припаркованная легковушка съехала в кювет
В Ростовской области сотрудники ГИБДД помогли водителю, чей автомобиль съехал в кювет. ЧП произошло вечером 5 февраля на трассе Ростов – Ставрополь.

Инспекторы заметили «Ладу Приору», съехавшую с дороги на 90-м километре, во время патрулирования трассы. Как рассказал 26-летний водитель, житель Ставропольского края, во время поездки он заподозрил неполадки в автомобиле. Молодой человек остановился и припарковал машину на обочине. Но на скользкой дороге «Лада» съехала в кювет.
- Полицейские помогли мужчине вытащить авто с помощью троса, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - В результате ЧП молодой человек не пострадал.

После, убедившись в исправности автомобиля, житель Ставрополья продолжил путь.

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