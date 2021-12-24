Мощный снегопад сковал Ростов девятибалльными пробками

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В Ростове-на-Дону водители простаивают в многокилометровых заторах. По состоянию на 17:00 пробки составляют девять баллов. Об этом 28 декабря сообщает заместитель главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков.- В течении дня пробки снижались максимум до шести баллов. Скорее всего, ситуация стабилизируется после 22:00, - отметил Дмитрий Симков.В Ростов за последние два дня выпала месячная норма осадков. Мощный снегопад стал причиной массовых ДТП, многокилометровых пробок, обрушения хлипких деревьев и конструкций. Непогода сковала движение не только водителей, но и пешеходов. Резкие перепады температуры и дождь привели к образованию на дорогах ледяной корки. Ростовчанам рекомендуется быть максимально осторожными.