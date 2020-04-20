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Мороз до -6 градусов и усиление ветра прогнозируются в Ростовской области

Мороз до -6 градусов и усиление ветра прогнозируются в Ростовской области
Фото: port-mone.tv
В Ростовской области в ближайшие дни ожидаются заморозки и усиление ветра.

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии, во второй половине ночи и утром 23-24 апреля местами на Дону ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1…-6 градусов. Кроме того, в четверг и пятницу ожидается усиление ветра до 6-11 м/с, временами порывы до 15 м/с.

Днём в Ростовской области ожидается до +9…+14 градусов, по югу региона до +18. Ночью и утром местами небольшой дождь.

В Ростове днём 14-16 градусов тепла, ночью до -3 градусов. В донской столице облачно без прояснений, но без осадков.

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