Мороз до -6 градусов и усиление ветра прогнозируются в Ростовской области

Фото: port-mone.tv

В Ростовской области в ближайшие дни ожидаются заморозки и усиление ветра.По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии, во второй половине ночи и утром 23-24 апреля местами на Дону ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1…-6 градусов. Кроме того, в четверг и пятницу ожидается усиление ветра до 6-11 м/с, временами порывы до 15 м/с.Днём в Ростовской области ожидается до +9…+14 градусов, по югу региона до +18. Ночью и утром местами небольшой дождь.В Ростове днём 14-16 градусов тепла, ночью до -3 градусов. В донской столице облачно без прояснений, но без осадков.