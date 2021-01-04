Моряка, выжившего после крушения судна «Онега», выписали из больницы
Выживший после крушения судна «Онега» моряк из Ростовской области выписан из больницы. О самочувствии Руслана Катюхина стало известно 11 января.
Судя по фотографиям, которые молодой человек опубликовал в соцсетях, на новогодних праздниках родители отправились к нему в Мурманск. Руслан рассказал DonDay.ru, что хорошо себя чувствует, однако о своем местонахождении говорить не стал.
Молодой человек родился и вырос в хуторе Араканцев Тацинского района. Он отслужил несколько лет в армии по контракту, после чего решил стать моряком. Руслан Катюхин ходит в море уже восемь лет.
Утром 28 декабря рыболовецкое судно «Онега» потерпело крушение в Баренцевом море. Траулер попал в шторм, и 19 членов экипажа смыло разбушевавшейся волной. Поисковые службы смогли найти только двух моряков: помощника капитана Владислава Буторина и матроса Руслана Катюхина. Остальных пропавших найти не удалось.