Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Моряка, выжившего после крушения судна «Онега», выписали из больницы

Моряка, выжившего после крушения судна «Онега», выписали из больницы
Выживший после крушения судна «Онега» моряк из Ростовской области выписан из больницы. О самочувствии Руслана Катюхина стало известно 11 января.

Судя по фотографиям, которые молодой человек опубликовал в соцсетях, на новогодних праздниках родители отправились к нему в Мурманск. Руслан рассказал DonDay.ru, что хорошо себя чувствует, однако о своем местонахождении говорить не стал.

Молодой человек родился и вырос в хуторе Араканцев Тацинского района. Он отслужил несколько лет в армии по контракту, после чего решил стать моряком. Руслан Катюхин ходит в море уже восемь лет.

Утром 28 декабря рыболовецкое судно «Онега» потерпело крушение в Баренцевом море. Траулер попал в шторм, и 19 членов экипажа смыло разбушевавшейся волной. Поисковые службы смогли найти только двух моряков: помощника капитана Владислава Буторина и матроса Руслана Катюхина. Остальных пропавших найти не удалось.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.