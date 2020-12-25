Из-за непогоды авиация не может вылететь к месту ЧП с «Онегой»
Из-за непогоды и короткого светового дня авиация Северного флота не может вылететь к месту затопления судна «Онега» в Баренцевом море.
На месте крушения работают оперштабы ликвидации ЧС и тушения пожаров ГУ МЧС по Мурманской области и ГУ МЧС России по Архангельской области. Для поисков и оказания помощи привлечено одно судно, еще три прибудут в ближайшее время.
Организовано взаимодействие с Северным флотом, Северо-западным авиационным поисково-спасательным отрядом и Морским спасательным координационным центром, который руководит операцией. Информацию об экипаже судна собирает УМВД России по Мурманской области.
Как сообщает DonDay.ru, на борту находились 19 моряков: по одному человеку из Ростовской, Архангельской и Курской областей, 17 - из Мурманской. Один из матросов и штурман спасены рыболовным траулером «Войково».
Руслан Катюхин, 30-летний уроженец Ростовской области, оказался в числе экипажа. Жив ли моряк, пока не известно.