Моряк из Ростова затонул на рыболовецком судне «Онега»
Рыболовецкое судно «Онега» вместе с 19 членами экипажа затонуло 28 декабря. Корабль потерпел крушение в Баренцевом море у Новой Земли.
Как сообщает DonDay.ru, из воды удалось вытащить только штурмана и одного матроса. Остальные 17 моряков считаются без вести пропавшими. В их числе оказался 30-летний матрос из Ростовской области Руслан Катюхин.
Мужчина - уроженец донского региона, но жил в Ростове-на-Дону. С 2013 года он служил по контракту в военной части, расположенной в Халтуринском переулке. Однако спустя три года уволился и снова ушел в плаванье.
Перед кораблекрушением Руслан две недели не выходил на связь с родными.
Поисками пропавших моряков занимаются пять судов, но шансы найти их живыми ничтожно малы.