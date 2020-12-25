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Моряк из Ростова Руслан Катюхин выжил после кораблекрушения «Онеги»

Моряк из Ростова Руслан Катюхин выжил после кораблекрушения «Онеги»
Ростовчанин Руслан Катюхин оказался в числе моряков, выживших после кораблекрушения в Баренцевом море. Судно «Онега» затонуло у Новой Земли, рядом с Архангельской областью, утром 28 декабря.

Обледеневший корабль попал в сильный шторм - 19 членов экипажа смыло волной. Пока удалось найти только матроса Руслана Катюхина и помощника капитана Владислава Буторина. На месте продолжают работу поисково-спасательные службы.

Волны в Баренцевом море достигают четырех метров в высоту, а температура воды составляет около -28 градусов. При такой погоде шансов выжить у моряков практически не остается.

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