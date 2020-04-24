Молодёжный театр в Ростове закупит оборудование на 6,2 млн рублей
Ростовский-на-Дону академический молодёжный театр ищет подрядчика на поставку осветительного оборудования. Культурное учреждение разместило такую заявку на портале госзакупок. На технику театр выделяет более 6,2 миллиона рублей. Информация о том, откуда берут средства, отсутствует.
В документации указано, что театр планирует приобрести 42 прожектора и один пульт управления освещением. Подрядчик должен поставить оборудование в тот же день, когда он заключит контракт с заказчиком. Итоги конкурса подведут 13 мая.
Напомним, сейчас из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции все театры закрыты. В связи с этим они терпят огромные убытки, так как не имеют дохода с продажи билетов и отменяют запланированные гастроли. В частности, директор молодёжного театра Карина Серлюченко сообщила, что за время простоя учреждение уже потеряло порядка шести миллионов рублей.