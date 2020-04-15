Молодёжный театр Ростова потерял за время простоя 6 миллионов рублей

Директор ростовского молодёжного театра рассказала, какие убытки несёт учреждение из-за пандемии коронавируса. По словам Карины Серлюченко, они ежедневно теряют большие суммы.Большую часть прибыли составляла, конечно, продажа билетов. После закрытия театров зрители вернули часть и вскоре вернут остальное.Карина Серлюченко добавила, что молодёжный театр также многое теряет из-за отмены гастролей. В Ростов должны были в мае приехать коллеги из Москвы. Ростовские актёры же собирались ехать выступать на столичных сценах. Уже отменён зарубежный фестиваль в Германии, под угрозой находится мероприятие в Сербии.Женщина добавила, что они не скрывают свои убытки — сейчас эта цифра равна шести миллионам рублей. Впереди — ещё более серьёзные потери. В ближайшие месяцы, даже если в стране снимут режим самоизоляции, люди не скоро начнут ходить на спектакли. Все ощущают на себе экономический кризис, многие уже сегодня еле сводят концы с концами. Для того, чтобы с финансовой точки зрения встать на ноги, людям понадобится не один месяц. Так что вряд ли театры в ближайшее время будут получать прежний доход.