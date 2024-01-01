Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Мокрый снег с дождем и туман накроют Ростовскую область 1 января

Мокрый снег с дождем и туман накроют Ростовскую область 1 января
Ростовскую область 1 января накроет мокрый снег с дождем. О прогнозе погоды рассказали донские спасатели.

Температура воздуха составит около +1…+6 градусов. На юге региона (Сальский, Песчанокопский, Егорлыкский районы) — до +8. В темное время суток столбик термометра опустится до -1…+4 градусов, при прояснениях — до -4.

Местами в регионе выпадут осадки. В Чертковском, Шолоховском, Верхнедонском и других северных районах — мокрый снег, в остальных муниципалитетах — дождь.

Из-за перепада температуры и повышенной влажности воздуха местами будет туман в первой половине дня.
Фото: Rostov.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.