Мокрый снег с дождем и туман накроют Ростовскую область 1 января

Фото: Rostov.ru.

Ростовскую область 1 января накроет мокрый снег с дождем. О прогнозе погоды рассказали донские спасатели.Температура воздуха составит около +1…+6 градусов. На юге региона (Сальский, Песчанокопский, Егорлыкский районы) — до +8. В темное время суток столбик термометра опустится до -1…+4 градусов, при прояснениях — до -4.Местами в регионе выпадут осадки. В Чертковском, Шолоховском, Верхнедонском и других северных районах — мокрый снег, в остальных муниципалитетах — дождь.Из-за перепада температуры и повышенной влажности воздуха местами будет туман в первой половине дня.