Модель из Ростова Мария Лиман рассказала об обстоятельствах ДТП, в которое попала на Бали





Модель из Ростова Мария Лиман поделилась подробностями ДТП, в которое она попала на Бали.



По словам девушки, авария произошла, когда она возвращалась домой после новогодней вечеринки в одном из заведений острова. Мария долго не могла вызвать такси, поэтому согласилась на предложение друга актёра Себастьяна Сисак подвезти её на скутере.



По дороге прямо перед скутером молодых людей другой двухколёсный транспорт на большой скорости врезался в припаркованную машину. От удара пассажира и водителя выбросило с мотоцикла, а сам скутер отбросило на ростовчанку и ее друга, пишет DonDay.ru.



Друзей спасло от серьёзных травм то, что перед самым ДТП Себастьян успел сбросить скорость. Мария упала правой стороной, заработав многочисленные ссадины на руках, ногах и теле. Однако последствия могли быть и страшнее. Девушка ехала без шлема. Ударившись головой, она могла бы получить серьёзную травму.



Себастьян пострадал сильнее. Скутер упал ему прямо на ногу. Пострадавших доставили в местную больницу. Марии врачи продезинфицировали раны и наложили повязки. Ее приятелю сделали операцию на ноге, после чего оставили в стационаре.



Вскоре после ДТП ростовчанке пришлось вернуться домой. Из-за влажного климата Бали раны плохо заживали и стали гноиться. Сейчас она продолжает лечение на родине.



Девушка переживает за своего друга. Себастьян в ближайшее время должен играть в спектакле, но успеет ли он восстановиться, неизвестно.



Мария Лиман также рассказала, что накануне Нового года в аварию с участием скутера попал и её фотограф. Молодой человек также получил множество травм.