Подрядчик выиграл суд против включения в РНП в Ростовской области

Фото: Ростовское УФАС России

В Ростовской области компания «ОВК-СТРОЙ» не будет включена в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) – такое решение вынес суд, поддержав позицию подрядчика в споре о способе утилизации отходов при строительстве водопровода. Об этом сообщает Ростовское УФАС.Речь идет о контракте на водоснабжение хуторов Мержаново и Морской Чулек в Неклиновском районе. Администрация муниципалитета объявила тендер на проект еще в мае 2019 года. Цена контракта, по которому победитель должен был завершить все работы к концу 2020 года, составила более 153 миллионов рублей.Выиграла конкурс компания «ОВК-СТРОЙ». Однако, вскоре после начала работ возникли разногласия с заказчиком. Спор касался утилизации сточных вод, образующихся при промывке трубопроводов: заказчик настаивал на их сбросе прямо на грунт, что «ОВК-СТРОЙ» сочла неприемлемым с точки зрения экологии. Компания отказалась выполнять работы на таких условиях.В ответ заказчик расторг договор и обратился в УФАС с целью внести «ОВК-СТРОЙ» в РНП. Однако, антимонопольная служба и Арбитражный суд Ростовской области поддержали подрядчика. Было установлено, что компания сделала все возможное для исполнения контракта, но не могла пренебречь экологическими требованиями.В итоге, суд решил не включать ООО «ОВК-СТРОЙ» в реестр недобросовестных поставщиков, подчеркнув, что забота об окружающей среде – важный аспект при выполнении государственных контрактов.