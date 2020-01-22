Министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской предъявили обвинение



Задержанному министру здравоохранения Ростовской области предъявили обвинение. Татьяне Быковской вменяют статью о превышении должностных полномочий. Ей грозит до семи лет лишения свободы.



По информации DonDay.ru, раньше чиновницу подозревали по части 1 статьи 286. Теперь дело переквалифицировали по части 2 той же статьи. Татьяне Быковской предъявили обвинение в превышении должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ, а равно главой органа местного самоуправления. Министру здравоохранения грозит до семи лет лишения свободы.



Напомним, Быковскую задержали 28 ноября. По предварительным данным, ФАС нашла нарушения в процессе закупки на оказание услуг по утилизации медицинских отходов в 2017 и 2018 годах. Чиновница подписала контракты о сотрудничестве ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» с четырьмя донскими больницами. Этим она нарушила закон о конкуренции. До 27 января её поместили под домашний арест.