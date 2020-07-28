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Глава донского Минздрава: рост заболеваемости коронавирусом ожидается во второй половине августа

Глава донского Минздрава: рост заболеваемости коронавирусом ожидается во второй половине августа
В Ростовской области прирост инфицированных вирусом COVID-19 ожидается в августе. Об этом рассказала министр здравоохранения донского региона во время брифинга 30 июля.

По словам Татьяны Быковской, возобновление возможности совершать поездки в другие регионы отчасти повлияло на прирост заразившихся коронавирусом в июле. Однако сильный рост заболеваемости ожидается в августе.

- Во второй половине последнего месяца лета число инфицированных может значительно вырасти, - отметила глава донского Минздрава. - Это связанно с тем, что многие жители Ростовской области отправились на пляжи южного побережья в конце июля, а уже в августе вернуться домой. Во время отдыха они могли контактировать с другими людьми из разных регионов, которые заражены COVID-19.

Напомним, границы регионов России в настоящее время открыты. Многие люди поехали отдыхать на море, ведь постепенно возобновляется работа междугородних поездов и автобусов.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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