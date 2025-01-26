Глава региона анонсировал открытие домашней арены ГК «Ростов-Дон» в сентябре

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Вчера, 25 января, врио губернатора области поддержал гандболисток ГК «Ростов-Дон». Гандболистки из Ростова принимали на своей арене команду московского ЦСКА, уступив соперникам с незначительным отрывом.Матч предварительного этапа Суперлиги-2024/2025 прошел в спортивном комплексе, состоящем на базе Ростовского областного училища олимпийского резерва.После завершения игры Юрий Слюсарь встретился с ростовскими спортсменками, обсудил с ними ход турнира и выразил уверенность в том, что в будущем у них всё сложится хорошо.- Мне было очень приятно находиться здесь. Ранее я видел это только по телевизору. Энергия и поддержка зрителей удивительны. Благодарю вас за игру и наслаждение. Теперь это мой любимый вид спорта. Я буду приходить еще. В следующий раз одержим победу! – отметил глава региона.Напомним, что домашняя площадка ГК «Ростов-Дон» – Дворец спорта – откроет свои двери в сентябре. Обновленный объект, соответствующий современным стандартам, обеспечит больше возможностей для развития спорта в Ростове.