Медики выявили COVID-19 во всех городах и районах Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 494 человека. Большинство новых пациентов с COVID-19 - жители донской столицы. Там диагноз подтвердился у 140 человек. В Таганроге борьбу с инфекцией начали 27 человек, а в Шахтах - 24.На территории Волгодонска заразились 20 человек, Аксайского района - 16, а в Батайске и Новочеркасске - по 15. В числе заболевших оказались 14 жителей Азовского района, по 11 - из Неклиновского и Зерноградского и по 10 - из Сальского, Миллеровского и Новошахтинска. В Белокалитвинском районе, Азове и Каменске-Шахтинском выявили по девять случаев инфицирования. В Красносулинском и Каменском - по восемь.По шесть пациентов с COVID-19 появились в Морозовском, Октябрьском, Матвеево-Курганском районах и Гуково. По пять - в Орловском, Егорлыкском, Мясниковском, Тацинском, Семикаракорском и Константиновском районах. В Донецке заболели четверо. Столько же подхватили вирус в Шолоховском, Куйбышевском, Пролетарском, Веселовском, Цимлянском, Кагальницком, Песчанокопском районах.Диагноз подтвердился и у людей, проживающих в Мартыновском, Тарасовском, Багаевском, Верхнедонском, Целинском, Милютинском районах. Там, как и в Заветинском и Волгодонском, заразились по трое. В Кашарском, Родионово-Несветайском, Боковском, Обливском, Чертковском, Ремонтненском и Усть-Донецком - по двое. Меньше всего инфицированных выявили в Советском, Зимовниковском, Дубовском районах и Зверево. Там заболели по одному человеку.