МЧС: В ближайшие часы Ростовскую область накроет сильный снегопад
Спасатели предупредили жителей Ростовской области о снегопаде и сильных порывах ветра. Непогода усилится в период с 18 до 20 часов 16 ноября и продлится в течение двух суток.
Как сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области, по северу и востоку донского региона начнется снегопад, а также усилится ветер. В связи с этим МЧС рекомендует водителям быть предельно аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и воздержаться от поездок на дальние расстояния.
Напомним, непогода разбушевалась утром 16 ноября. Снегопад накрыл трассы Миллеровского и Каменского районов - плохая видимость и мокрая поверхность мешают водителям передвигаться по автодорогам. Многие пользователи соцсетей делятся фотографиями, радуясь первому снегу, однако для экстренных служб начинается тяжелое время.