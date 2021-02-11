МЧС Дона объявило об угрозе обледенения судов в Таганрогском заливе

Опасное явление ожидается в Таганрогском заливе из-за резкой смены погоды. МЧС Ростовской области предупредило об обледенении судов.- В течение суток 13 февраля, ночью и в первой половине дня 14 февраля в Таганрогском заливе Азовского моря ожидаются быстрое обледенение судов, сильный западный и юго-западный ветер с порывами до 20-24 метров в секунду, - сообщили в региональном ГУ МЧС.В связи с этим спасатели предупреждают мореходов об опасности и просят не выходить в море до наступления нулевых отметок температуры воздуха во избежание ЧП.Сильнейший ветер и осадки продержатся в Ростовской области как минимум неделю. До 20 февраля в регионе столбики термометров опустятся до -18 градусов, а сила ветра будет достигать 20 метров в секунду. Синоптики прогнозируют возникновение гололедицы и перебоев в работе коммунальных служб из-за перепада температур.