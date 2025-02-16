Массовое отключение света ожидает ростовчан с 17 по 21 февраля

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С 17 по 21 февраля в Ростове ожидаются массовые отключения электроэнергии. Об этом сообщает сайт компании «Донэнерго».В информации на сайте указано, что отключения коснутся нескольких районов города в связи с работами по обслуживанию и модернизации электрических сетей.17 февраля с 9:00 до 17:00 прекращение подачи электричества ожидается по таким адресам: Новороссийская, 4-44; Одесская, 2-28, 3-25; Французская, 3А-13А, 4-12, 7/38, 8/40; Тульская, 4-48; Самарская, 5-45, 6-36; Керченская, 1-37, 10-42; Волгоградская, 1-43, 2-24; Стравинского, 1-45, 2-46; Севастопольская, 37-63; Казанская, 2-20, 37-63; Московская, 15-39; Лесозащитная, 25-33, 30-36.Также в этот же день с 10:00 до 12:00 свет отключат на Батуринской, 108, Волгодонской, 44-46, 45-61, 60-62, Гризодубовой, 46-60.19 февраля с 9:00 до 17:00 электричества не будет на Магнитогорской, 9/1, 7 и других улицах. С 9:00 до 16:00 отключения будут в районах Белой, Каратаева, Колхозного и Просторной.20 февраля с 9:00 до 18:00 планируются отключения по проспекту 40-летия Победы. С 9:00 до 16:00 электричества не будет на Гусева и Желябова.21 февраля с 9:00 до 16:00 обесточат Безымянный, 1-15, 2-16; Минераловодскую, 59-97, 50-76; Республиканскую, 55-95, 66-104; Рыбный, 8; Собино, 81-111, 78-122.