В начале рабочей недели ростовчан ждут массовые отключения света. Об этом сообщает Донэнерго.Электричества не будет в Советском и Железнодорожном районах города. В число обесточенных 24 мая с 10:00 до 18:00 вошли улицы Байкальская, 38-98, Дарвина, 73-87, 76-96, Доватора, 142А, 142Б, и 142-148, 147-189, 144/41. Света также не будет у жителей на улицах Карпатской, 41-47 и 42-46, Ковалевской, 44-54, 45-49, Лобачевского, 36-50 и Семипалатинской, 41, 44-52.Во вторник, 25 мая, лампочки потухнут в домах на Акмолинской, 75-97, 82-102, Лесопарковой, 147,165, 174-186. Света не будет и на Мечётинской, 78-98, 85-105, Петрозаводской, 95-119, 122. В этот день электроэнергии не будет всего три часа - с 10:00 до 13:00.Отключения электричества связаны с техобслуживанием.