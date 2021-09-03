Машину ДПС с мигалками и четыре «неотложки» засекли на границе Украины с Ростовской областью

На границе Ростовской области и Украины зафиксировали полицейскую машину с мигалками и четыре новые машины скорой помощи. Об этом свидетельствуют данные из еженедельного отчета ОБСЕ.Вечером 2 сентября в районе пункта пропуска в Донецке миссия заметила автомобиль дорожной полиции с включенными мигалками. Авто въехало со стороны России. Спустя некоторое время машина вернулась обратно в Ростовскую область. С какой целью правоохранители приезжали на границу, неизвестно.На следующий день в том же пункте пропуска ОБСЕ зафиксировала четыре новых автомобиля скорой помощи с надписью «Неотложная медицинская помощь». Машины заехали в пункт пропуска со стороны России, а после прохождения таможенного контроля выехали на Украину. Куда именно направлялись автомобили, неизвестно.