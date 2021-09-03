Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Машину ДПС с мигалками и четыре «неотложки» засекли на границе Украины с Ростовской областью

Машину ДПС с мигалками и четыре «неотложки» засекли на границе Украины с Ростовской областью
На границе Ростовской области и Украины зафиксировали полицейскую машину с мигалками и четыре новые машины скорой помощи. Об этом свидетельствуют данные из еженедельного отчета ОБСЕ.

Вечером 2 сентября в районе пункта пропуска в Донецке миссия заметила автомобиль дорожной полиции с включенными мигалками. Авто въехало со стороны России. Спустя некоторое время машина вернулась обратно в Ростовскую область. С какой целью правоохранители приезжали на границу, неизвестно.

На следующий день в том же пункте пропуска ОБСЕ зафиксировала четыре новых автомобиля скорой помощи с надписью «Неотложная медицинская помощь». Машины заехали в пункт пропуска со стороны России, а после прохождения таможенного контроля выехали на Украину. Куда именно направлялись автомобили, неизвестно.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.