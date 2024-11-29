Люди съехали из аварийного дома, оставив на произвол 10 домашних котов в Шахтах

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В городе Шахты хозяева покинули аварийный дом, оставив своих домашних питомцев на произвол судьбы. К счастью, нашлась сердобольная горожанка, которая не смогла пройти мимо.Наталья обнаружила брошенных животных в поселке Артем на улице Турбинной. Она жила по соседству с «хозяевами» питомцев. Их дом должны снести в ближайшее время. Собираясь в спешке, люди побросали свои дома вместе с животными.Однако сердце Натальи не позволило оставить животных на улице. Она забрала их к себе домой, понимая, что без человека им будет трудно выжить.Сейчас горожанка заботится о них, но понимает, что им нужен постоянный дом. Она ищет для них новых хозяев. Связаться с ней можно по телефону: 8 (961) 324-45-25.