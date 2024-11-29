Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Люди съехали из аварийного дома, оставив на произвол 10 домашних котов в Шахтах

Люди съехали из аварийного дома, оставив на произвол 10 домашних котов в Шахтах
В городе Шахты хозяева покинули аварийный дом, оставив своих домашних питомцев на произвол судьбы. К счастью, нашлась сердобольная горожанка, которая не смогла пройти мимо.

Наталья обнаружила брошенных животных в поселке Артем на улице Турбинной. Она жила по соседству с «хозяевами» питомцев. Их дом должны снести в ближайшее время. Собираясь в спешке, люди побросали свои дома вместе с животными.

Однако сердце Натальи не позволило оставить животных на улице. Она забрала их к себе домой, понимая, что без человека им будет трудно выжить.

Сейчас горожанка заботится о них, но понимает, что им нужен постоянный дом. Она ищет для них новых хозяев. Связаться с ней можно по телефону: 8 (961) 324-45-25.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.